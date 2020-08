Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz (WVR) hat damit begonnen, die Trinkwassertransportleitung zwischen Ilbesheim und Bischheim über 2100 Meter zu erneuern. Diese Leitung ist laut WVR von zentraler Bedeutung, um die Trinkwasserversorgung von Kirchheimbolanden und den angrenzenden Orten zuverlässig zu gewährleisten. Die Wassermengen der Brunnen und Quellen im Gebiet der Stadt reichen allein nicht aus, um den dortigen Bedarf sicher zu decken. Daher wird die VG zusätzlich über diese Zuleitung mit Trinkwasser aus der größten Gewinnung der WVR, dem Wasserwerk Guntersblum versorgt. In den letzten Jahren kam es auf dieser Transportleitung aus dem Jahr 1974 immer wieder zu Rohrbrüchen. Einer der Gründe, warum der Streckenabschnitt eine besonders hohe Erneuerungspriorität inne hat, so der Wasserversorger.

Der letzte Rohrbruch am 1. Juli 2019 mit Ausfall von wenigen Stunden führte in einer zudem verbrauchsstarken Periode kurzzeitig zu einer Verschärfung der Versorgungslage. In der Folge gab es einen vorsorglichen Aufruf an die Bevölkerung zum bewussten Umgang mit Trinkwasser. Besonders vor dem Hintergrund des Klimawandels und den Hitze- und Trockenperioden im Sommer, ist diese Maßnahme von großer Bedeutung. Auch die Leitungsdimension wird dabei den aktuellen Rahmenbedingungen anpasst: Die alte Leitung verfügte über einen Durchmesser von 200 Millimetern, die neuen Rohre sind 400 Millimetern stark, wodurch mehr Trinkwasser in kürzerer Zeit transportiert werden kann.