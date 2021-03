Am Dienstag verlor ein weißer Transporter mit offener Ladefläche einen Teil seiner ungesicherten Ladung auf der Hauptstraße in Münchweiler. Nach Angaben der Polizei fuhr der Transporter weiter, ohne sich um die Beseitigung der verlorenen Teile zu kümmern. Kurze Zeit später fuhr ein Mazda-Fahrer über diese Teile. Dabei entstand ein Schaden im Bereich des Kotflügels. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem weißen Transport unter 06361 9170.