Dreister Diebstahl an einem Einkaufsmarkt in der Mühlstraße: Zwei bislang unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 19.12 und 19.33 Uhr mit einem weißen Transporter rückwärts an die Laderampe des Marktes gefahren. Dort haben sie mehrere leere, frei zugängliche Transportboxen ins Fahrzeug geladen und sind davon gefahren. Eine nähere Beschreibung der beiden Personen liegt nicht vor. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 600 Euro. Sie bittet mögliche Zeugen um Hinweise an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.