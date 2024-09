Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land hat einen Hilfsgütertransport nach Polen organisiert. Es wird um Lebensmittelspenden für die Hochwasseropfer in der Partnergemeinde Gmina Glubczyce gebeten.

Starkregen hat in den vergangenen Tagen zu katastrophalen Überschwemmungen in Österreich, Tschechien, Rumänien und Polen geführt. „Auch unsere polnische Partnergemeinde Gmina Glubczyce ist vom Hochwasser betroffen, einige Dörfer mussten bereits evakuiert werden, es gibt dort derzeit weder fließendes Wasser noch Strom“, informiert Bürgermeister Michael Cullmann. Alle Feuerwehreinheiten seien seit Samstag früh im Dauereinsatz.

Der Hilfsgütertransport nach Glubczyce der Feuerwehr soll am Freitag, 20. September, starten und technische Gerätschaften in die Partnergemeinde bringen. „Zudem werden dringend Lebensmittelspenden benötigt“, erklärt Cullmann, besonders haltbare Lebensmittel wie Konserven, Nudeln und mehr. „Diese werden dann ebenfalls mithilfe des Hilfsgütertransports am Freitag nach Polen gebracht.“

Info

Die Lebensmittelspenden können bis Freitag, 20. September, bei den Verbandsgemeindewerken Nordpfälzer Land, Kaiserslauterer Straße 10a, in Rockenhausen abgegeben werden, am Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag bis 18 und am Freitag bis 12 Uhr.