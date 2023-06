Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Kurzem darf in Börrstadt wieder gehüpft, geturnt und gehoben werden. Die Akrobaten des Showteams „NoLimit“ konnten wieder mit ihrem Training in der Turnhalle beginnen. Nachdem weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten sind, werden die Gerätschaften zweimal pro Woche herausgeholt.

Die Formation „NoLimit“ des SV Börrstadt besteht aus mehr als 15 Turnern im Alter zwischen 14 und 28 Jahren. Jetzt starten sie die Konzeption und das Training für ein neues