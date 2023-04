Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Sieg und eine Niederlage – so lautet die Wochenend-Heimspiel-Bilanz der nordpfälzischen Korbjägerinnen in den beiden Basketball-Landesligen. In der Rheinhessen-Pfalz-Klasse 2 gewann der TV Kirchheimbolanden 54:48 (20:26) gegen die TG Worms. Eine Spielklasse darüber unterlag der BBC Fastbreakers Rockenhausen 40:56 (16:23) gegen den BBV Landau.

Die Fastbreakers waren lange Zeit nah dran an ihrem ersten „echten“ Saisonsieg. Zwar meist knapp in Rückstand, doch 30 Minuten verlief das Pfalzderby recht ausgeglichen. Nach einem