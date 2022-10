Nach coronabedingter Pause hatte die Traditionsgießerei Gienanth die Arbeitsjubilare von zwei Jahrgängen zur Ehrung eingeladen. Insgesamt wurden 66 Mitarbeiter für 40, 25 und 10 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Die Redner unterstrichen die Bedeutung des Eisenberger Unternehmens für die gesamte Region.

Hans-Jürgen Brenninger unterstrich in seiner Ansprache den hohen Stellenwert der Gienanth-Mitarbeiter: „Wir müssen uns an die Zeiten anpassen und hierfür sind die Mitarbeiter ein wesentlicher Stein des Erfolgs“, sagte der Chef der Gienanth Group beim Ehrungsabend. Man habe sich – vor allem in den vergangenen Jahren – den Herausforderungen gestellt, der Erfolg könne sich sehen lassen. Gienanth sei es gelungen, neue Absatzmärkte für Eisenguss-Produkte zu gewinnen und damit die Abhängigkeit von der Automobilindustrie mit Verbrennungsmotoren zu reduzieren. Bauteile für Hybridfahrzeuge, Elektroantriebe, Sonderfahrzeuge, Abwassertechnik und nicht zuletzt der erfolgreiche Start bei der Herstellung von Bratpfannen schlagen hierbei zu Buche. Auch im Bereich des Handformgusses für Großmotoren habe das Eisenberger Unternehmen seine Weltmarktposition ausbauen können. Bei all diesen Innovationen seien die verlässlichen langjährigen Mitarbeiter wesentlicher Bestandteil des Erfolgs.

Betriebsratsvorsitzender Rico Günther unterstrich, wie wichtig Mitarbeiterehrungen sind. Die Gienanth-Mannschaft sei stolz auf den gemeinsamen Erfolg. Landrat Rainer Guth (parteilos) hob die Wichtigkeit des Eisenberger Unternehmens für den gesamten Donnersbergkreis hervor. Gienanth sei in vielen Richtungen systemrelevant und somit von hoher Bedeutung, wenn es um die Grundversorgung der Menschen gehe. Für Eisenbergs Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) sind Gienanth und seine Mitarbeiter Inbegriff für die Fortentwicklung. Rund 3000 Menschen lebten unmittelbar von diesem Erfolg.

Die Jubilare

Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Manfred Hollerbaum, Bekir Kocak, Antonio Arrontes-Kühn, Yusuf Demirel, Cengiz Demiröz, Gottfried Dößereck, Ismail Gökalp, Jürgen Mohr, Fridolin Spieß, Andreas Wenz.

25-jähriges Betriebsjubiläum hatten Faruk Akar, Marc Erb, Petra Erler, Alexander Freiberg, Georgios Gaidatzis, Stefan Gemünd, Erich Germ, Mustafa Gümgüm, Sahin Hilal, Valerij Jakubowski, Sergej Kuhn, Alexander Nazarenus, Eugen Nazarenus, Wilfried Schreiber, Mustafa Temel, Udo Wehrmeister, Gernot Wilding, Thomas Brunck, Hasan Capan, Ugur Kasap, Joachim Kusz, Sascha Lenhard, Matthias Möslinger, Necdet Özkan, Mehmet Sahin, Yaser Tas, Florian Wichter, Irfan Zeybel.

10-jähriges Arbeitsjubiläum hatten Kenan Antoni, Zaj Avdijaj, Bastian Binder, Svenja Borchardt, Kai Büchner, Erkut Cibikci, Artur Frank, Alexander Freund, Gökhan Gökalp, Lena Hannaneh, Willi Kesselring, Marc Jan Kutscher, Andreas Müller, Cemil Önlütürk, Marcin Pestka, Sarah Schlicher, Karlheinz Schumacher, Martin Senger, Cengiz Tencan, Udo Wagner, Ismet Yilmaz, René Bengert, Karlheinz Holtzhäuser, Steffen Kaiser, Serkan Kalkan, Marion Keller, Henry Müller, Susan Parker.