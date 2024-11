Am Sonntag steigt in der Turn- und Festhalle in Kriegsfeld wieder eines der spannendsten Sportereignisse der Region: das traditionelle Volleyballturnier des TuS Kriegsfeld.

Ab 9 Uhr fliegen wieder die Bälle über das Netz, wenn sieben befreundete Volleyball-Mannschaften von nah und fern um den begehrten R.W.-Wanderpokal des TuS Kriegsfeld kämpfen. Dabei geht es nicht nur um sportlichen Ruhm, sondern wie immer auch im wahrsten Sinne des Wortes um die Wurst.

Erwartet werden in diesem Jahr unter anderem die befreundeten Mannschaften des VC Feuerball Kaiserslautern, Morschheim Mosquitos, TSV Flörsheim-Dalsheim, Volleyballer Altenglan, Mosquito Spikes aus Morschheim sowie die Aktiven und die Jugendmannschaft des Gastgebers TuS Kriegsfeld. Die sieben Mannschaften spielen in zwei Gruppen um den begehrten Turniersieg.

Spaß im Vordergrund

„Der Spaß steht natürlich im Vordergrund, aber das Turnier bietet auch spannende Wettkämpfe und viel Ehrgeiz. Auf dem Platz wird gekämpft, aber danach wird zusammen gefeiert“, betont Coach Christoph Mühlbach.

Neben den spannenden Spielen wird den Zuschauern auch abseits des Spielfeldes viel geboten: erstklassige Verpflegung und die einzigartige Atmosphäre, die dieses Turnier jedes Jahr so besonders macht. Der TuS Kriegsfeld lädt alle Volleyballfans und Neugierigen am Sonntag ein, dieses sportliche Highlight live mitzuerleben.