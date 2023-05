Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Donnersbergkreis will sich noch besser in Sachen Tourismus aufstellen. Dass Dannenfels dabei eine exponierte Rolle zuteil wird, da ist sich der Ortsbürgermeister sicher. Doch bei der Suche nach touristischen Leuchtturmprojekten soll auch die Verkehrssituation in der Gemeinde nicht aus den Augen verloren werden.

Beim angestrebten Tourismuskonzept für das Donnersberger Land spiele die Gemeinde Dannenfels eine zentrale Rolle, befindet Ortsbürgermeister Erns-Ludwig Huy. Dass ein solches Konzept erarbeitet werden