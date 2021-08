Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag einen schwarzen VW Touran beschädigt hatte, entfernte er sich, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Das Auto war auf dem Parkplatz des Hotels Klostermühle abgestellt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter Telefon 06361-9170.