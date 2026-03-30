Wer am Montagmorgen die zerstörten Metallgeländer am Mühlackerweg in Rockenhausen gesehen hat, konnte sich bereits denken, was das Polizeipräsidium kurze Zeit später auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte. Am Sonntagabend, gegen 19.45 Uhr, war ein 27-jähriger Autofahrer mit „unangepasster Geschwindigkeit“, wie es die Polizei beschreibt, auf dem Mühlackerweg in Richtung Donnersberghalle unterwegs. Er sei dann, so die Polizei, nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf Höhe des Sportplatzes in die Metallgeländer gerast. Mehrere Geländer sind dadurch zerstört worden. Auch das Fahrzeug selbst sei nicht mehr fahrtüchtig gewesen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 12.000 Euro. Verletzte wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.