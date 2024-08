Am Sonntag hatte der Wettergott Petrus am Nachmittag kein Erbarmen mit den Besuchern. Doch das wechselhafte Wetter konnte die Feierlaune der Göllheimer und ihrer Gäste beim Torbogenfest nicht trüben.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche ging es zum Frühschoppen auf den Alten Marktplatz, wo der Göllheimer Musikverein für musikalische Unterhaltung sorgte. Für die kleinen Besucher bot der Verein „Blickwinkel Dorfleben“ eine Vielzahl an Aktivitäten. Sie konnten zum Beispiel im Dorfbrunnen Plastikenten angeln. Nachmittags war die „Old Jazz Street Band“ im Festbereich unterwegs und unterhielt die Besucher. Zum Finale des Fests traten traditionell die Otterstädter Musikanten auf. Obwohl es hier zeitweise wie aus Kübeln regnete, war die Stimmung gut. Unter Regenschirmen lauschte das Publikum gut gelaunt den schwungvollen Polka-Klängen. Für die Senioren gab es am Montag etwas besonders: Sie waren zum Mittagstisch in das Haus Gylheim eingeladen.

Das Ordnungsamt war mit dem Sicherheitskonzept zufrieden. Im Alten Ortskern hatte man während der Veranstaltungstage ein Verbot von Spirituosen veranlasst. Ordnungsamt und Polizei zeigten große Präsenz und konnten so manche verbale Auseinandersetzung zu später Stunde schlichten.