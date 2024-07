Wie in jedem Jahr lädt die Ortsgemeinde Göllheim Anfang August zum Torbogenfest in den alten Ortskern ein. Und wie immer gibt es bei freiem Eintritt ein umfangreiches kulturelles Programm. Los geht es bereits am 31. Juli: mit einer Vernissage in der Kulturscheune.

Zum 34. Mal findet am ersten Augustwochenende das große Göllheimer Sommerfest mit Kunst, Musik und Kulinarik zwischen den beiden Torbögen statt. Über die Jahre hat es zu einem echten Höhepunkt im Göllheimer Kalender entwickelt. Den Auftakt macht wie in jedem Jahr der Göllheimer Kulturverein mit der Präsentation einer Ausstellung. In diesem Jahr zeigt der Verein „Grafik, Collagen, Objekte“ von Günter Hutter. Der 1940 in Ludwigshafen geborene bildende Künstler, der dort nach wie vor lebt und wirkt, ist vor allem für seine Zeichnungen, Grafiken und plastischen Arbeiten bekannt. Die Vernissage findet am 31. Juli ab 19 Uhr in der Kulturscheune statt.

Kulturell ambitioniert geht es am 1. August weiter: Die Autorin Monika Geier liest ab 19 Uhr im Hof des Uhl’schen Hauses aus ihrem Krimi „Antoniusfeuer“. Veranstalter ist die Gemeindebücherei. Geier, die 1970 in Ludwigshafen geboren wurde und in Thaleischweiler-Fröschen lebt, hat ursprünglich Bauzeichnerin gelernt und anschließend Architektur studiert. Sie arbeitete einige Jahre als Diplomingenieurin, veröffentlichte aber 1999 nebenbei ihren Erstlingsroman „Wie könnt ihr schlafen“, bereits mit ihrer Heldin, der Kommissarin Bettina Boll. In den nächsten Jahren folgten vier weitere Krimis, die jeweils in der Pfalz spielen. Seit 2009 lebt sie als freie Autorin. Die Lesung wird musikalisch von der „Creek-Band“ aus Pirmasens begleitet. Der Eintritt zur Lesung ist frei, es wird aber um Anmeldung gebeten unter buecherei@vg-goellheim.de.

Vollgepacktes Musikprogramm

Am Freitag, 2. August, beginnt das Musikwochenende: Ab 19.30 Uhr heizt im Vorprogramm die „In!Music Band“ aus Pirmasens auf der Bühne am Alten Marktplatz ein. Die Band spielt unter anderem Top-40-Hits, Disco, Dancefloor und Popmusik aus den 1970er, 80er, und 90er Jahren. Ab 21 Uhr startet das Hauptprogramm mit „Zentury XX“. Die fünf Musiker haben sich dem Lebensgefühl des 20. Jahrhunderts verschrieben und nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise durch die vergangenen 50 Jahre mit ihren größten Hits.

Am Samstag, 3. August, ist die Ausstellung „Grafik Collage Objekte“ von Günter Hutter in der Kulturscheune von 15 bis 17 Uhr geöffnet; die Stände auf dem Alten Marktplatz öffnen um 18 Uhr. Ab 18.30 Uhr gibt es auf der Bühne am Alten Marktplatz Musik mit der Band „e-coustic“. Laut Eigenwerbung spielt sie „ohrwurmtaugliche Musik: akustisch mit einem Hauch elektrisch“. Ab 21 Uhr übernimmt die Gruppe Saftwerk aus der Südpfalz, die schon seit mehr als 25 Jahren in der Region auf Tour ist, mit einer Deutsch-Covershow die Bühne. Zu rechnen ist mit einer Mischung aus deutschsprachigem Rock, Rap, Heavy, Schlager und Punk, bei der auch die gar nicht mehr so neue Neue Deutsche Welle nicht fehlen darf.

Heimspiel des Göllheimer Musikvereins

Der Sonntag, 4. August, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Der anschließende Frühschoppen ab 11.15 Uhr auf dem Alten Marktplatz wird musikalisch vom Göllheimer Musikverein und den Göllheimer Symbolfiguren begleitet, außerdem bietet der Verein „Blickwinkel Dorfleben“ fröhliches Entenangeln im Dorfbrunnen, Kinderschminken und Haareflechten an. Ab 13 Uhr übernimmt die Old Jazz Street Band die musikalische Umrahmung des Nachmittages, und von 14 bis 17 Uhr ist auch die Ausstellung in der Kulturscheune noch einmal geöffnet. Zum Abschluss spielen wie in jedem Jahr die Otterstädter Musikanten.

Wie es Tradition ist, sind am Montag, 5. August, die Göllheimer Senioren von der Ortsgemeinde zum Mittagessen eingeladen. Sie treffen sich um 12 Uhr im Haus Gylnheim. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06351 4909-34 oder 06351 4909-91.