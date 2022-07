2020 und 2021 gab es coronabedingt nur jeweils eine „Sommernacht“. In diesem Jahr soll das Göllheimer Torbogenfest aber wieder mit vollem Programm über die Bühne gehen – am ersten Augustwochenende soll rund um den alten Marktplatz wieder Ausnahmezustand herrschen.

2019 wurde das Göllheimer Torbogenfest zum letzten Mal groß gefeiert. Danach kam Corona. In den beiden darauffolgenden Jahren musste sich die Gemeinde etwas einfallen lassen – aus der Not wurde die „Göllheimer Sommernacht“ geboren: mit Kunst und Kulinarik im kleinen Rahmen, mit Mundschutz und auf Abstand. Doch in diesem Jahr soll wieder das volle Programm geboten werden: „Die Vorbereitungen sind in vollem Gang, und das Programm sieht einen ähnlichen Ablauf vor wie vor der Pandemie“, sagte Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Es gibt ein Kinderprogramm, Kultur, ein dreitägiges Bühnenprogramm auf dem alten Marktplatz, die Gemeinde lädt die Senioren zum Essen ein, und die Landfrauen werden wieder ihr Kuchenbuffet aufbauen“, so Hartmüller. „Und natürlich werden die Göllheimer Vereine und Gastronomen wieder reichlich für Speisen und Getränke sorgen.“

Der Steinbacher Maler Sascha Kutschmann ist wieder zu Gast in Göllheim. Archivfoto: Stepan

Tradition beim Torbogenfest ist, dass das Programm schon Tage vor der offiziellen Eröffnung beginnt. Das ist in diesem Jahr nicht anders: Am Mittwoch, 3. August, 19 Uhr, findet die Eröffnung der Ausstellung mit Werken des Steinbacher Malers Sascha Kutschmann in der Kleinen Galerie im Kerzenheimer Tor statt. Kutschmann, dessen Werk Anklänge an den Surrealisten Salvador Dalí erkennen lässt, ist nicht zum ersten Mal zu Gast in Göllheim. Bereits 2018 stellte er auf Einladung des Kulturvereins in der Kulturscheune im Anwesen Behlen aus, und auch 2019 trug er zum Programm des Torbogenfestes bei.

Am Donnerstag, 4. August, liest die deutsch-iranische Schauspielerin, Regisseurin und Autorin Marjam Azemoun ab 19 Uhr im Hof des Uhl’schen Hauses aus ihrem Krimi „Mord im Grünen“. Am Freitag beginnt das Programm bereits um 10 Uhr mit einem Mitmach-Konzert für Kinder, „Kalle Kompass in Ägypten“, im Hof des Uhl’schen Hauses. Abends spielt ab 19.30 Uhr das Duo „In Music“, ab 21 Uhr dann die Band „Brass Machine“, beide auf der großen Bühne auf dem alten Marktplatz.

Ein Wiedersehen gibt es mit der Gruppe »Brass Machine«, hier beim Auftritt 2019. Foto: Stepan

Die offizielle Eröffnung – wie immer im Beisein der Göllheimer Symbolfiguren – beginnt am Samstag, 6. August, um 18 Uhr auf der Bühne am alten Marktplatz, wo sich das gesamte Rahmenprogramm überwiegend abspielt. Zur Einstimmung spielt der Musikverein bereits ab 17.30 Uhr. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Verbandsgemeinde stellt Bürgermeister Steffen Antweiler die neue Broschüre „50 Jahre VG Göllheim“ vor. Ab 20.30 Uhr spielt die Coverband „The Woodpeckers“ Rock- und Metal-Klassiker.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst auf dem alten Marktplatz. Von 12 bis 15 Uhr spielt die „Old Street Jazz Band“ aus Kaiserslautern – nicht an einem festen Standort, die Musiker ziehen vielmehr durch den alten Ortskern. Am Nachmittag bauen die Landfrauen im Haus Gylnheim ihr Kuchenbuffet auf. Von 17 bis 20 Uhr spielen die „Otterstädter Musikanten“ für die Freunde der böhmischen und mährischen Blasmusik. Danach sorgt der Freundeskreis der Partnergemeinden im alten Gaulsstall für die Verköstigung.