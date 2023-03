Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lange ist das letzte Meisterschaftsspiel in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 2 her, sehr lange für den TV Kirchheimbolanden. Umso mehr freuen sich die Korbjägerinnen auf die Aufgabe am Sonntag um 16 Uhr bei der TG Worms. Das „Trockentraining“ der vergangenen Wochen reicht!

Am 30. Oktober waren sie beim 57:48-Sieg in eigener Halle gegen die TSG Heidesheim zum letzten Mal im Einsatz. Die „löchrige Saison“ mit erst drei Begegnungen in zehn Wochen macht