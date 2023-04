Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drittes Spiel, dritter Sieg. Ein gelungener Saisonauftakt in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz – Tabellenführung. Und dennoch ist im Lager der BBC Fastbreakers Rockenhausen niemand so richtig zufrieden. „Es gibt noch viel zu tun“, sagte Coach Key-Juan Hardin nach dem 73:64 (31:31)-Auswärtserfolg am Sonntagabend beim BBV Landau.

Die klar favorisierten Gäste taten sich in der Südpfalz – wie schon vergangene Woche zu Hause gegen Bad Kreuznach – schwer. Bis zur 37. Minute war die Partie ausgeglichen,