Der ASV Winnweiler pirscht sich in der A-Klasse an die Spitze heran. Der ASV will die Serie von 13 Punkten aus fünf Partien im Kerwe-Heimspiel gegen den VfL Kaiserslautern ausbauen. Ein Torjäger macht nach Leidenszeit auf sich aufmerksam.

Nur zwei Zähler liegt der ASV hinter den Lauterern, die sich den zweiten Tabellenplatz mit dem TuS Göllheim