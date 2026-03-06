In Kirchheimbolanden war der Betreiber des Ristorante „Da Toni“ sehr beliebt. Freunde und Bekannte erinnern sich an schöne Zeiten. Ein Nachruf.

Die Stadt verliert ein echtes „Kerchemer Gesicht“. Nach schwerer Krankheit ist Mentor „Toni“ Maliqi, Betreiber des Ristorante „Da Toni“ am Schillerhain, verstorben. Auf verschiedenen Kanälen nehmen Freunde und Bekannte Abschied von dem Gastronom und sprechen Anteilnahme und Mitgefühl aus.

Markus Mayer ist ein langjähriger Weggefährte, kannte den Gastronomen seit Jahrzehnten. „Wir haben uns in den 90ern kennengelernt. Damals ist er als Flüchtling aus dem Kosovo gekommen. Toni war ein herzensguter, geselliger und reiselustiger Mensch, den seine offene und herzliche Art auszeichnete und der dadurch bei allen beliebt war.“

Familie kam für Toni Maliqi an erster Stelle

Mayer erinnert sich auch noch gut an Toni Maliqis Anfänge in der Stadt. „Er hat früher unter anderem in der Turmschenke gearbeitet und später dann als Busfahrer.“ 2014 übernahm der Gastronom dann die Gaststätte am Schillerhain – das „Da Toni“ war geboren. Was Maliqi laut Mayer immer auszeichnete: „Er hatte stets ein unermüdliches Streben nach mehr, wollte immer das Beste für sich und seine Familie erreichen. Dabei hat er sich hier sehr gut integriert und ist sich selbst immer treu geblieben.“

An erster Stelle kam, so Mayer, für Toni Maliqi immer die Familie. Er hinterlässt drei Kinder, eins davon aus erster Ehe. Gemeinsam mit seiner zweiten Frau und seinem Bruder führte er die Geschicke des Restaurants. Mayer hofft, dass es mit dem „Da Toni“ so weitergeht, wie bisher. Denn: „Das war sein Wunsch“, weiß der langjährige Weggefährte. Auf der Facebook-Seite des Ristorante „Da Toni“ ist dazu zu lesen: „Im Namen der Familie Maliqi danken wir euch allen herzlich für eure Hilfe und euer Mitgefühl. Unser Restaurant Da Toni bleibt vom 4.3. bis einschließlich 26.3. geschlossen. Ab dem 27.3. sind wir wieder gewohnt für Sie da.“

SVK: „Warst für viele ein echter Freund“

Die Fußballer des SV Kirchheimbolanden, für die das Restaurant die Vereinsgaststätte war, nehmen in einem Post bei Instagram ebenfalls Abschied. „Toni, du hast gekämpft bis zum Schluss. Leider konntest du diesen Kampf nicht gewinnen. Jetzt müssen wir dich gehen lassen – viel zu früh und mit großer Betroffenheit.“

Toni sei für die Sportler nicht nur der Inhaber der Vereinsgaststätte auf dem Schillerhain gewesen, sondern „du warst für viele ein echter Freund. Wir hatten immer ein ganz besonderes Standing bei dir – und du bei uns“, heißt es weiter.

Und: „Es ist unvorstellbar, dass diese besondere Beziehung von dir zu uns und unserem Verein nun enden muss. Die Wertschätzung dafür werden wir immer weitertragen. Toni, du warst ein Top-Mensch mit einem großen Herzen! Danke, dass wir viele schöne gemeinsame Jahre zusammen verbringen durften. Du warst eine echte Bereicherung. Das werden wir niemals vergessen.“

Auch Markus Mayer erzählt abschließend, dass er viele schöne Erinnerungen mit Toni verbindet. „Es ist sehr sehr schade, dass er nicht mehr da ist. Er wird mir sehr fehlen.“