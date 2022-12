Mehrere Tonnen Messing, dessen Wert laut Polizei im sechsstelligen Bereich liegt, haben Diebe in der Zeit zwischen dem 17. Dezember, 16 Uhr, und dem 19. Dezember, 7 Uhr, von einem Firmengelände in der Ramsener Straße in Eisenberg gestohlen. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter durch Überwinden der äußeren Toranlage Zutritt auf das Firmengelände. Dort wurde ein weiteres Tor aufgebrochen. Dreist nutzten die Diebe einen firmeneigenen Stapler, um das Metall in einen ebenfalls firmeneigenen Container zu verladen. Anschließend transportierten sie den Container mit dem Diebesgut ab. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder im Tatzeitraum verdächtigte Fahrzeuge, insbesondere Großfahrzeuge, welche zum Transport von Containern geeignet sind, wahrgenommen haben, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 911-0 zu melden.