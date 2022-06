Beim der 15. Auflage des „Pfalzwerke Maxdorf Triathlons“ gingen bei idealem Frühsommerwetter rund 200 Athleten an den Start. Dabei zeigte sich Tom Holzmann von der LLG Wonnegau in starker Form und wurde Rheinland-Pfalz-Meister.

Die Schwimmstrecke über zwei Kilometer wurde im Lambsheimer Nachtweideweiher absolviert. Die anspruchsvolle Radstrecke von 85 Kilometern und 1000 Höhenmetern führte zweimal über die Lindemannsruhe, bevor es zum finalen Laufen über 20 Kilometer kam. Die mittlerweile auf sommerliche Werte von 29 Grad gestiegene Temperatur war eine zusätzliche Belastung für alle Athleten, die auch dem Sieger Julian Erhardt (Triathlon Grassau) nach 4:01:40 Stunden sichtlich zu schaffen machte. Obwohl er den Wettkampf gewann, ging der Titel des Rheinland-Pfalz-Meisters nicht an Erhardt, da er für einen bayerischen Verein an den Start ging.

Landesmeister wurde Tom Holzmann, der einen hervorragenden Wettkampf absolvierte. War der LLGler doch mit knapp zwei Minuten Rückstand dem Sieger hart auf den Fersen und erreichte nach 4:03:30 Stunden das Ziel auf dem Gelände der Pfalzwerke. So konnte er sich als Zweiter in der Gesamtwertung über den Sieg in seiner Altersklasse und den Gewinn der Rheinland-Pfalz Meisterschaft freuen.

Bei der LLG Wonnegau gab noch etwas zu feiern. Belegten doch mit Sigrid Schinker (6:06:30 Stunden) und Andrea Adami (6:39:47) zwei Damen in ihren Altersklassen W55 und W60 jeweils den ersten Platz. Marco Maurer, ein weiterer LLG-Starter musste verletzungsbedingt den Wettkampf abbrechen.