Die Triathleten der LLG Wonnegau waren auf der olympischen Distanz beim „Römerman“ in Ladenburg erfolgreich. Tom Holzmann überzeugte mit einem starken Wettkampf.

1,8 Kilometer Schwimmen im Neckar mit dem Strom, 41 Kilometer auf einer selektiven Radstrecke mit 700 Höhenmetern und Steigungen bis 18 Prozent durch den vorderen Odenwald sowie 10 Laufkilometer vom Römerstadion bis in den Ladenburger Waldpark und zurück: Das sind die Fakten rund um den Wettbewerb.

Wie schon eine Woche zuvor in Heidelberg starteten Tom Holzmann und Steven Sellmann. Holzmann lieferte erneut einen super Wettkampf und lief in der Klasse der 25-jährigen Männer mit einer Endzeit von 02:14:45 Stunden auf den ersten Platz. Mit gerade einmal vier Minuten Abstand auf den Sieger und Profi Fabian Reuter (02:10:28) belegte er so in der Gesamtwertung Rang vier. Steven Sellmann belegte mit einer Zeit von 03:08:52 Stunden in der Klasse der 40-Jährigen den 18. Platz.

Der Wettkampf zählt zum BASF Rhein-Neckar-Cup, bei dem Holzmann gute Chancen hat, ganz vorne dabei zu sein. Mit dem V-Card Triathlon in Viernheim am 27. August steht in dieser Serie noch ein Wettkampf aus.