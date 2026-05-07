Während des Unterrichts ist der Toilettengang nicht mehr uneingeschränkt möglich. Eine neue Regel einzuführen ist okay – doch nicht zulasten der Schüler.

Der Gang zur Toilette ist ein menschliches Grundbedürfnis und im Zuge der Menschenwürde im deutschen Grundgesetz verankert. Auch eine Schule darf ihren Schülern dieses Bedürfnis also nicht verwehren.

Grundsätzlich verboten ist der Toilettengang an der IGS Rockenhausen zwar nicht. Die Schulleitung verweist auf ausreichende „Toiletten-Zeiten“, etwa vor Schulbeginn und in den Pausen. Fakt ist aber, dass die neue Regel die Schüler in ihrer Freiheit einschränkt und – besonders die jüngeren – zunehmendem Stress aussetzt.

Eine neue Regel als „letzter Ausweg“

Fast jeder hat es schon einmal erlebt, wie es ist, dringend auf die Toilette zu müssen. Gerade dann, wenn es gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist. Nicht selten muss man dann noch ein Stückchen dringender.

Nun befinden sich viele Schülerinnen und Schüler mitten in der Pubertät, der Körper verändert sich. Mädchen haben – teils erstmals – ihre Periode. Gerade in solchen Lebenslagen kann ein schneller Gang zur Toilette ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Lange Wartezeiten und aufwendige „Schlüsselbeschaffungsmaßnahmen“ vermindern dieses Sicherheitsgefühl enorm.

Schule und Schulleitung muss zugute gehalten werden, dass das Thema schon jahrelang für Kopfzerbrechen sorgt. Vandalismus und Schmierereien sollten nicht ohne Folgen bleiben. Verschiedene Methoden wie beispielsweise Toilettenaufsichten wurden ausprobiert – ohne Erfolg. Eine neue Regel, die als eine Art „letzter Ausweg“ interpretiert werden kann, ist unter diesen Gesichtspunkten zumindest teilweise nachvollziehbar. Doch sie darf nicht zulasten der jungen Menschen und ihrer Grundbedürfnisse umgesetzt werden.