Mit Titel kehrten zwei Starter der Kampfschule Black Eagle Göllheim vom Traditionsturnier „Battle of Hunsrück“ in Simmern zurück. Für Titelverteidiger Elias Kastner endete das Turnier allerdings früh und schmerzhaft.

Zum 37. Mal fand am vergangenen Wochenende das Traditionsturnier „Battle of Hunsrück“ in Simmern statt. Mit weit über 1000 Startern trat bei den German Open der