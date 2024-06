Im Marienthaler Bürgerhaus hat der Tischtennisverein Marienthal sein 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Vertreter von Sportbund, Pfälzischem Tischtennisverband (PTTV), dem Donnersbergkreis, der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land, der Stadt Rockenhausen sowie Ortsvorsteher und viele Vereine würdigten den TTV. Sie alle überbrachten nicht nur Glückwünsche, sondern hoben das sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Wirken des Jubelvereins hervor. Der TTV sei eine feste Größe in Marienthal und trage einen großen Anteil zur Dorfgemeinschaft bei, hieß es.

Ehrungen

Während dieser Feier wurden Mitglieder vom Sportbund Pfalz für ihr Ehrenamt mit der Sportbund-Ehrennadel ausgezeichnet, der Verein bekam die Ehrenurkunde des Sportbundes.

- Bronze: Simone Sichau, Arnold Kurtz;

- Silber: Richard Schmidt, Carsten Staub;



Der Präsident des PTTV überreichte Mitgliedern die Sportehrennadel des PTTV.

Bronze: Arnold Kurtz, Thomas Meitzler;

- Silber: Volker Krebs, Franz Neumann, Richard Schmidt, Dieter Sichau, Karlheinz Sichau;

- Gold: Kurt Fortenbach, Ernst-Ludwig Weber;

- Verbandsehrennadel in Gold: Rudolf May;



Der Tischtennisverein, vertreten durch den 2. Vorsitzenden Richard Schmidt, ehrte während dieser Feier seine noch im Verein verbliebenen Gründungsmitglieder Erich Bienroth Erich, Volker Koch, Rudolf May, Egon Schneider, Hans-Werner Schulz und Hans Willenbacher.