Der Nachwuchs der Tischtennisfreunde (TTF) Rockenhausen sorgte in der jüngeren Vergangenheit für mächtig Furore in der Pfalz. Vor allem die Mädchen bewiesen bereits ihr Talent und ihre Klasse. In der neuen Spielrunde treten die TTF bei den Aktiven mit drei Herren-Mannschaften an.

Sensationell schlugen die Rockenhausener Mädchen im Frühsommer die hochfavorisierten Mädchen des VfL Duttweiler im Pfalzpokalendspiel, die ab der kommenden Saison teilweise in der Damen-Oberliga-Südwest