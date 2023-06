Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Headis ist eine Mischung aus Tischtennis und dem Kopfballspiel des Fußballs – es gilt als Fun- und Trendsportart. Erfunden wurde die noch junge Sportart von einem Studenten in Kaiserslautern.

Die Sportart Headis (Head = Kopf; is = Endsilbe von Tennis) ist noch relativ jung; sie wurde 2006 von dem damaligen Saarbrücker Sportstudenten René Wegner in dem Freibad Waschmühle in