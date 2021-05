Nach ersten Lockerungen bei den Individualsportlern macht sich auch der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) Gedanken, wie eine Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten aussehen kann. Ein Maßnahmenpapier sieht Regelungen vor, die auf positive Rückmeldungen stoßen.

Seit März sind im Tischtennis Trainingsbetriebe und Wettbewerbe nicht möglich. Anfang April wurde auch die laufende Saison abgebrochen. Doch nun macht sich der DTTB bereits Gedanken, wie eine mögliche Wiederaufnahme bei den Tischtennisspielern aussehen kann. Klar ist: Bis mindestens 3. Mai wird der Ball noch nicht fliegen.

Wie der DTTB nun auf seiner Homepage berichtet, wurden dieser und seine Landesverbände über den Deutschen Olympischen Sportbund und die Landessportbünde aufgefordert, konkrete Vorschläge zu einem angepassten Sporttreiben für den Zeitpunkt vorzulegen, ab dem die aktuellen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus weiter gelockert werden. „Wir wollen keine Forderungen stellen oder gar Druck gegenüber der Politik aufbauen, sondern unseren Beitrag leisten, um solidarisch mit den anderen Gesellschaftsgruppen und Sportverbänden die Coronakrise bestmöglich zu bewältigen“, stellt DTTB-Präsident Michael Geiger klar, der darauf verweist, dass Tischtennis als Nichtkontakt-Sportart dies durchaus möglich mache. Der DTTB hat einen zweistufigen Plan entwickelt, der erst den Trainingsbetrieb möglich macht, danach sollen Wettkämpfe möglich sein.

Mit 2,74 Meter Länge hat eine Tischtennisplatte einen Vorteil in sich. Der Mindestabstand in fast jeder Spielsituation kann eingehalten werden kann. Abstands- und Hygienemaßnahmen werden in der DTTB-Ausarbeitung besonders hervorgehoben, sowie eine Begrenzung der Teilnehmerzahl.

„Ich fände es besser, dass alle Tische nur in großem Abstand zueinander stehen müssen und nur Einzel gespielt wird. Wer dann überzählig ist, muss sich in ausreichendem Abstand zueinander auf die Bank setzen“, erklärt Daniel Heintz vom TTF Rockenhausen seine Sicht. Zudem solle ein Auf- und Abbau von Tischen und Materialien von einer fest eingeteilten Person, die Handschuhe und Mundschutz trägt, ausgeführt werden. „Das ist wohl unumgänglich. Dies bedeutet meiner Meinung nach, dass der Trainer mit mindestens ein, zwei Helfern 15 Minuten vorher zum Aufbauen da sein muss“, sagt Heintz und erklärt, dass sonst Wartezeiten für die Trainingsspieler entstehen würden.

Sinnvoll: Tischtennis im Freien

Wo es möglich sei, soll nach den DTTB-Vorstellungen auch im Außengelände trainiert werden. Tische sollen weiterhin durch Umrandungen getrennt werden, die Box darum eine Größe von zwölf mal sechs Metern aufweisen. Zudem werden von jedem Spieler nur eigene Schläger genutzt, und es soll fest eingeteilte Trainingspaarungen geben. Wie im Tennis soll jeder eigene Bälle, die entsprechend kenntlich gemacht werden, zum Training mitbringen, die nur ein Spieler berührt. Das übliche Schweißabwischen am Tisch soll unterbleiben.

Für Wettkampf- und Spielbetrieb sollen Fahrgemeinschaften unterbleiben. Heintz: „Ich fände Mundschutztragen sinnvoller, als nur in Zweier-Konstellationen im Auto zu fahren.“