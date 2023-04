Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tischtennissportler Fabian Linn hat sich zuhause in Unkenbach ein sportliches „Home Office“ eingerichtet. Der in der 2. Pfalzliga für den TTC Kreimbach-Kaulbach spielende Ex-Schönborner trainiert derzeit in einer umgebauten Scheune. Schmuckstücke: eine Tischtennisplatte aus Schweden und eine Ballmaschine.

Dort, wo früher unter dem Scheunendach ein Heuablader lief und Heu und Stroh für die Landwirtschaft von Opa Alfred und Oma Else gelagert wurde, befindet sich nach dem mittlerweile erfolgten