In der Kolumne „Tipps aus Bullerbü“ gibt Jeannette Anthes Ratschläge für die Gartenarbeit. Thema diesmal: Stauden

Mit die größte Freude am Garten bereitet mir seine unermüdliche Farbenpracht. Und das durch alle Jahreszeiten. Da wird auch dem Fotografinnen-Auge durchgehend was geboten. Ich darf mich mit meinem „Bullerbü“ glücklich schätzen: Zuverlässig rund ums Jahr schießen hier die tollsten Pflanzen in allen Farben aus dem Boden. Jetzt im Sommer ist Staudenparadies angesagt.

Als Garten-Neuling habe ich mich in den vergangenen vier Jahren auf einer kleinen Fläche im Frühbeet mit einem Stauden-Testfeld versucht. Klassischer Anfängerfehler: Zu viele Setzlinge zu dicht aneinander pflanzen. Und sich dann wundern, wenn das Beet überfüllt ist. Neben der Dreimasterblume (hatte ich nie was von gehört) und der wunderschönen Kokardenblume durfte ich viele Sommerpflanzen erstmals entdecken. Wie ich dann aber erfuhr, gehören die meisten zum Standardprogramm im Staudensortiment.

Pflegeleichte Schönheiten

Und welche Schönheiten sich darunter befinden! Hinzu kommt: pflegeleicht und bereits wunderbar angepasst an das örtliche Klima. Außerdem Dauerblüher, also hat man den ganzen Sommer lang Freude. Meine persönliche Hitliste führen Sporn- und Ringelblumen an. Die können praktisch an jeden sonnigen Standort. Spornblumen einfach nach der ersten Blüte zurückschneiden – und man erhält sogar noch eine Zugabe. In Sachen Bienen- und Insektenfreundlichkeit sind Stauden sowieso die Königinnen – da herrscht immer Betrieb am Bahngleis. Stauden bieten sich übrigens auch gut für kleine Vorgärten an. Und sind gleichzeitig eine pflegeleichte und vor allem insektenfreundliche Alternative zu so manchem Hortensientraum.

Tipp: Im Internet gibt es sogenannte Pflanz-O-Maten. Mit diesen lassen sich die Voraussetzungen und Gegebenheiten des Gartens mit den persönlichen Vorlieben abgleichen. Hat mir bei meiner Herangehensweise sehr geholfen. Und im Frühbeet wird nur noch mit gebührendem Abstand gepflanzt.

Info

Unsere Hobbygärtnerin Jeannette Anthes gibt alle 14 Tage in der RHEINPFALZ Tipps rund ums Gärtnern. Sie lebt in Kirchheimbolanden und hat selbst einen traumhaft schönen Garten – wie in Bullerbü.