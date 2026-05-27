Der Klimawandel bringt immer heißere Sommer. Das stellt besonders ältere Menschen vor gesundheitliche Herausforderungen. Anlässlich des bundesweiten Hitzeaktionstags laden die Diakonie Pfalz mit Kooperationspartnern aus Stadt und Landkreis für Donnerstag, 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr zu einem Informationstag in die Kirchheimbolander Paulskirche ein. Experten aus Medizin, Ernährung und Klimaschutz bestreiten das Programm.

Stadtbürgermeister Marc Muchow, von Beruf Apotheker, räumt ab 14 Uhr mit den größten Mythen über Arzneimittel auf. Um 14.30 Uhr informiert Katrin Limbach vom Gesundheitsamt über Hautkrebsvorsorge. Ab 15 Uhr erläutert die Ökotrophologin Dagmar Pfeffer, wie gesunde Ernährung im Alter auch bei extremer Hitze gelingen kann. Ab 16 Uhr visualisiert die Regionalgruppe „Omas for Future“ den menschlichen Einfluss auf das Klima über einen Zeitraum von 250 Jahren. Danach erläutert die Meteorologin Bettina Niestrath die Begriffe Klimagerechtigkeit und CO 2 -Handabdruck. Um 16.45 Uhr zeigt Annette Flinterman, ehemalige Klimaschutzmanagerin der Stadt Hennef (Sieg), wie Städte durch aktiven Hitzeschutz ihre Bürger schützen können.

Den Abschluss bildet um 17.15 Uhr ein Klimarundgang durch den Schlossgarten. Gemeinsam mit dem Förderkreis Schlossgarten machen die Experten der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Hitzeinseln sowie die kühlende Wirkung und den wertvollen Schatten alter Bäume mit einer Wärmebildkamera sichtbar. Parallel dazu bietet der „Markt der Möglichkeiten“ rund um die Kirche Raum für Fragen und Austausch.