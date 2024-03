Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Huhn ist die neue Katze: Wer einen Garten hat, der will auch Legehennen und Eier. Das Hofgut Neumühle bietet deshalb ein Seminar für Einsteiger an. Wir haben mit Referent Axel Hilckmann gesprochen, was zu beachten ist, warum ein Mobbinghuhn dazugehört – und welche Feinde im Donnersbergkreis lauern.

Herr Hilckmann, ich möchte gern ein Huhn. Was muss ich tun?

Hühnerhalten ist nicht sehr schwer, aber man kann durchaus große Fehler machen. Zunächst einmal