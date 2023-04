Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erste Eindrücke von ihrem neuen Lebensmittelpunkt hat Romy Mann von der Nordseeküste übermittelt. Ihr neues, in Alsenbrück-Langmeil gefertigtes Tiny House hat die Reise an seinen vorläufigen Standort gut überstanden – Einblicke in ein etwas anderes Zuhause.

Würde das Gespann mit dem angehängten Haus angehalten werden, halten die Reifen, gibt es auf der Strecke Engpässe, an denen es kein Weiterkommen geben wird? Alles spannende