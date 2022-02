Im Oktober eröffnete Tina Müller ihre mobile Fußpflegepraxis „Fuss Mobil“. Die Gaugrehweilerin pflegt schon seit Jahren die Füße der Familie. „Jetzt habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt Müller, die im Juli 2021 die Ausbildung zur medizinischen Fußpflege und Handpflege in Frankfurt absolvierte.

Seitdem arbeitet sie in einer Gesundheitspraxis in Flonheim. „Das Thema Fußpflege ist bei vielen aus Zeitmangel und Desinteresse weit hinten auf der Prioritätenliste der Körperpflege“, meint Müller. Dabei würde man die Hälfte der Lebenszeit auf den eigenen Füßen verbringen. „Die Praxis biete ich für Kunden an, die nicht mehr mobil sind.“ Zu diesen fährt Müller im ganzen Donnersbergkreis und auch mal bis nach Alzey.

Vor einer Behandlung inspiziert Müller als Erstes die Füße der Kunden. Zur Entspannung darf es dann auch mal eine Fußmassage oder ein Fußbad sein. „Eine sorgfältige sowie individuelle Behandlung für vitale und schöne Füße sind meine Berufung und Leidenschaft.“ Eine kosmetische Fußpflege dauert rund 20 Minuten, eine medizinische fängt ab einer halben Stunde an. „Mir ist es wichtig, dass meine Kunden schmerzfrei sind.“ Weiterhin berät Müller ihre Kunden über Druckschutz sowie Schuhwerk.

Die 45-Jährige habe selbst schon Probleme mit ihren Füßen gehabt und weiß deshalb, wie wichtig eine fachgerechte Behandlung ist. Sie korrigiert zum Beispiel kleine Schönheitsfehler, behandelt Fußpilz und entfernt Hühneraugen. Zusätzlich bietet sie Nagellack oder Gelnägel an, ganz nach Belieben der Kunden.

Kontakt

Telefon unter 06362-308982 oder 0151-56926471.