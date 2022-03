Mit einem Fall von krasser Tierquälerei bekam es die Polizei Kirchheimbolanden am Sonntag zu tun: Eine Spaziergängerin hatte hinter der Bubenheimer Gemeindehalle einen in einem Draht hängenden Fuchs gemeldet. Ob das Tier da noch gelebt hat, konnte nicht festgestellt werden, als die Polizei eintraf, war es jedenfalls tot. Sie Beamten stellten fest, dass jemand dem Tier einen Draht um den Hals gelegt und den Fuchs daran aufgehängt hatte. Der Draht war außerdem an einem Maschendrahtzaun befestigt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter Telefon 06352 911-2700 an die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu wenden.