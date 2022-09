Die ungewöhnliche Freundschaft von Julius und seinem Huhn Julia, das sogar zusammen mit ihm am Homeschooling teilgenommen hat, schlägt ein neues Kapitel auf: Julia ist nicht mehr alleine, seit ein paar Wochen hat sie drei Küken im Schlepptau.

Ein weißes, ein graues und ein schwarzes Küken tapsen über die Wiese am Rothenkircherhof. Huhn Julia ist stets bei ihnen in der Nähe – und Julius auch. Schließlich hat „sein Huhn“ Nachwuchs bekommen. Obwohl eigentlich nur ein Ei von Julia war, die beiden anderen von fremden Hennen. Aber sie haben alle drei Julia als Mutter angenommen.

Julia kam im Juni 2020 auf die Welt und wurde von Julius und der Familie Reinhart-Rissel aufgezogen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Sie spielen miteinander, kuscheln im Stroh und haben während der Pandemie sogar oft zusammen im Homeschooling gesessen. Und nun ist die Hühnerfamilie noch gewachsen.

Schon gezähmt

Julius kümmert sich zusammen mit der Hühnermutter liebevoll um die Küken, gibt ihnen zu trinken und zu essen. „Am liebsten mögen sie Sonnenblumenkerne mit getrockneten Bachflohkrebsen“, hat der Zehnjährige schon herausgefunden. Sobald er das Futter hinstellt, kommen Julia und ihre Küken auch direkt herbei und picken fleißig. Gut, dass gerade Sommerferien sind, da hat er viel Zeit, um sich um die Kleinen zu kümmern.

Während Julia andere Hühner wegscheucht, sobald sie in die Nähe der Küken kommen, darf Julius die Kleinen sogar anfassen und hochnehmen. Das hat er von Anfang an gemacht, damit „die Küken sich an mich gewöhnen und zahm wie mein Huhn sind“. Wie seine Julia will er sie früher oder später auch mal mit nach Hause nehmen – ein kleiner, spaßiger Ausflug.

Noch namenlos

Die Küken flattern schon munter durch die Gegend und erkunden das große Gehege. Zum Schlafen klettern alle drei gerne mal auf Julias Rücken. Übrigens hat die Hühnerfamilie noch einen zweiten Beschützer: Hund Smart. „Ich glaube, mein Huhn und Smart haben sich abgesprochen“, verrät Julius. „Wenn Julia frisst und abgelenkt ist, hat er ein Auge auf die Hühner. Sonst passt sie auf.“

Die Küken standen bereits lange vor ihrer Geburt unter der Beobachtung von Julius. „Einen Tag vor dem Schlüpfen war ein Ei schon angepickt und man hat es Piepsen gehört“, erzählt Julius, der das zweite Mal beim Kükenschlüpfen dabei war. Die drei kleinen Hühner kamen am Dienstag nach dem Residenzfest auf die Welt. Apropos Resi, stehen denn die Namen für den Nachwuchs schon fest? „Nein“, sagt Julius. „Wir wissen noch nicht, ob es Hühner oder Hähne werden. Das warten wir noch ab.“ Vielleicht ist ja Resi als Name für ein Küken schon mal in der näheren Auswahl.