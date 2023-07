Der stolze Hahn Monsieur le Coq, der Frosch Bodo Breitmaul, Miss Piggy, Mister Fuchs, ein tollpatschiger Tanzbär und Fräulein Lämmlein laden für Freitag, 28. Juli, 17 Uhr, im Schlosspark Rockenhausen zu einem „Sängerwettstreit der Tiere“ ein. Im Rahmen des Festival-Sommers SommerZeit präsentiert Manfred Kessler vom Theater Chapiteau sein „One-Man-Musical “ für Kinder ab vier Jahren.

Zum Sängerwettstreit reisen die tierischen Musikanten – alle gespielt von Autor, Schauspieler und Songschreiber Manfred Kessler – aus aller Welt an. Das fröhliche Fest gerät aus den Fugen, als der Fuchs in das Geschehen eingreift. Die großen und kleinen Zuschauer sind in das Geschehen miteinbezogen, singen mit den Akteuren im Chor und verhelfen dem Spektakel – hoffentlich – zu einem Happy End.

Info

Tickets kosten an der Tageskasse neun, Familienkarten 31 Euro. Im Vorverkauf – über www.reservix.de und bei der VG-Verwaltung Nordpfälzer Land/Rathaus Rockenhausen – sind die Karten für sieben beziehungsweise 23 Euro erhältlich.