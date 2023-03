Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Eine „Außergewöhnliche Flugschau“ fand am Sonntag auf dem Freizeitgelände in Bisterschied statt. Falkner Achim Häfner zeigte, was seine Tiere Merlin, Oskar, Frodo und Luna alles können und ging dabei auch auf Tuchfühlung mit dem Publikum. Die Einnahmen werden an die Hochwasseropfer gespendet.

Gerade hält Achim Häfner Weißgesichtseule Merlin auf der Hand. Rund 100 Zuschauer sitzen in Bisterschied auf selbst mitgebrachten Stühlen und schauen gebannt