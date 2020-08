Weniger Ertrag bei Aufwendungen in fast unveränderter Höhe: Der diesjährige Haushalt von Münchweiler rutscht tiefer ins Minus. Ein Nachtragsetat sei notwendig, um der finanziellen Entwicklung gerecht zu werden, betonte Ortsbürgermeister Christoph Stumpf (SPD) bei der Vorlage des aktualisierten Zahlenwerkes im Gemeinderat.

Die neuen Steuerschätzungen machten im Hinblick auf die Corona-Pandemie eine Aktualisierung notwendig, gab auch Gertrud Cramme, Referatsleiterin für Finanzen bei der VG Winnweiler, den Ratsmitgliedern zu verstehen. Nach derzeitigem Stand verringern sich gegenüber der bisherigen Planung die Gemeindannteile an der Einkommensteuer um 61.840 auf nunmehr 562.740 Euro. Unverändert bleiben die Erträge aus den Realsteuern mit 225.500 Euro. Rückläufig sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Sie verringern sich um 44.880 Euro auf nunmehr 167.200 Euro.

Fehlbetrag verdoppelt

Insgesamt werden Erträge von 1,31 Millionen Euro erwartet, so Stumpf. Dem stehen 1,435 Millionen Euro Aufwendungen gegenüber, bei denen der Orts-Chef keinen Spielraum für Reduzierungen sieht. Die Folge: Der Fehlbetrag verdoppelt sich nahezu auf 125.121 Euro. Aktualisiert belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 93.668 Euro, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 86.362 Euro und die Geschäftsausgaben auf 49.221 Euro, während die Abschreibungen den Haushalt mit 46.741 Euro belasten. Als Umlagen fließen an den Landkreis 470.791 Euro, an die VG 569.329 Euro und an das Land als Gewerbesteuerumlage 7700 Euro.

Neu aufgenommen wurden die Kosten zur Sanierung und Erweiterung der Friedhofshalle mit 141.000 Euro (Landeszuschuss: 52.000 Euro). Finanziert wird dieses Vorhaben sowie kleinere Investitionen teils aus dem Verkauf eines Baugrundstücks. Die Restfinanzierung erfolgt über eine Darlehensaufnahme von 88.890 Euro. Damit steigen die Verbindlichkeiten zum Jahresende auf 592.230 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit 472 Euro knapp unterm Landesdurchschnitt. Hinzu kommt eine Liquiditätslücke von 114.752 Euro, was je Einwohner 91 Euro bedeutet. Landesweit liegt dieser Wert bei 313 Euro.

Bürgerhaus die kostenträchtigste Einrichtung

Die kostenträchtigste Einrichtung ist mit Abstand das Bürgerhaus, das dieses Jahr mit einem Fehlbetrag von 45.676 Euro abschließen wird. Weitere Fehlbeträge gibt es beim Friedhof mit 23.963 Euro, bei der Straßenbeleuchtung mit 23.288 Euro, der Unterhaltung öffentlicher Plätze mit 20.303 Euro, dem Bahnhaltepunkt mit 8893 Euro und dem Bauhof mit Fuhrpark mit 6983 Euro.

Für die Ratsmitglieder stellte sich die Frage, wie es mit den gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer weiter geht, die für den Münchweilerer Haushalt schon bedeutsam sind. Angesprochen wurden auch die Umlagen aus der Befürchtung heraus, dass noch eine Erhöhung zu erwarten ist. „Sie belasten schon jetzt den nicht ausgeglichenen Haushalt, und es lässt sich kein Ausgleich erkennen“, beklagte CDU-Ratsmitglied Dieter Moll.