„Nur die Lüge zählt“ heißt das Programm des Kabarettisten Thomas Schreckenberger, das er am kommenden Sonntag, 26. März, ab 20 Uhr im Theater Blaues haus in Bolanden-Weierhof präsentieren wird. Veranstalter ist der Eisenberger Verein Neuer Landweg.

In Thomas Schreckenbergers Programm dreht sich alles um die Wahrheit, aber vor allem um die Lüge in all ihren Ausprägungen. Gelogen wird ja ständig und überall. Dabei gibt es harmlose Lügen („Ich hab’ nichts anzuziehen“) oder Lügen, um den anderen nicht zu verletzen: etwa das Lob der Eltern für das selbstgemalte Kinderbild. Andere Lügen sind perfider. Man denke nur an Sätze wie „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen!“

Heute verbreiten sich Lügen zudem immer schneller, und das Internet dient als Brandbeschleuniger: Bots, Trolle, Fake-News und Verschwörungstheoretiker überschwemmen das Netz mit den abstrusesten Ideen. Der Kabarettist kann bei seinem Thema also aus dem Vollen schöpfen.

Weitere Infos gibt es unter www.thomas-schreckenberger.de. Karten zu 18 Euro (ermäßigt 13 Euro) gibt es an der Abendkasse. Ein Vorverkauf findet nicht statt. Der Veranstalter bittet um Kartenreservierung per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de oder über die Seite „Tickets“ seiner Homepage.