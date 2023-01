Beim Literaturfestival in Kaiserslautern ist die Pfalzbibliothek, Bismarckstraße 17, ein Spielort. Beim Lesenachmittag am Samstag, 4. Februar, unter dem Titel „Aber bitte mit Lyrik“ von 14 bis 16 Uhr ist auch ein Gast aus dem Donnersbergkreis dabei. Zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen stellen bei freiem Eintritt vier Autorinnen und Autoren ihre „Lieblingsgedichte“ vor. Sie sind Mitglieder des Literarischen Vereins der Pfalz.

Birgit Heid lebt und arbeitet in Landau und ist die Vorsitzende des Literarischen Vereins. Neben vielen Veröffentlichungen in Anthologien hat sie mehrere Gedichtbände herausgebracht, zuletzt 2022 „Lass uns ein Eis essen“.

Auch Thomas M. Mayr aus Kirchheimbolanden schreibt und veröffentlicht seit vielen Jahren, zuletzt erschien 2021 das Werk „Zwei+50“ des Vorsitzenden des Donnersberger Literaturvereins.

Es wird signiert

Natalia Sonnenfeld lebt und arbeitet als freie Künstlerin und Autorin in Kaiserslautern. In ihrem Gedichtband „Sieh mich als Pilger“ von 2020 hat sie ihre Gedichte ihren Gemälden gegenübergestellt.

Natalia Sonnenfeld. Foto: Sonnenfeld

Alessandro Stephan stammt aus Landau und studiert Germanistische Linguistik an der Universität Tübingen. Er hat 2022 seinen zweiten Gedichtband „Eigene Engel erschaffen“ veröffentlicht.

Die Autorinnen und Autoren bieten ihre Bücher vor Ort an und signieren gerne gekaufte Exemplare. Der Nachmittag soll auch dazu anregen an, die Literatur der Region kennenzulernen. „Denn: Das Gute liegt oft so nah“, meinen die Organisatoren.