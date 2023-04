Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 32-jährige Thomas Kolbin vom TTC Winnweiler gehört in der Ersten Tischtennis-Pfalzliga zu den Topspielern. Von seinen Mitspielern hat er den Spitznamen „Krake“ erhalten, weil er mit seiner Reichweite immer wieder an schier unerreichbare Bälle kommt und seine Gegner so zu Fehlern zwingt. Der in Frankenstein wohnende Kolbin hat aber auch anderweitig Bekanntheit erreicht.

Hauptberuflich ist er Musiker der Band MoonSun. Der im russischen Tomsk geborene Kolbin kam mit vier Jahren nach Kaiserslautern und widmete sich früh nach seiner Schulzeit schon der Musik.