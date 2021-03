Kirchheimbolanden. Der Fußballklub SV Kirchheimbolanen ist in dieser Woche wieder einen weiteren Schritt in der Vorbereitung gegangen. Diesmal hat der Verein die ersten Weichen beim Aufbau einer neuen zweiten Mannschaft gestellt.

Gerhard Schmidt, der Fußball-Abteilungsleiter, vermeldete in dieser Woche voller Freude, dass der SVK ein neues Trainergespann für die zukünftige C-Klassen-Truppe hat. „Thomas Dieterich, ein echtes Vereinsurgestein und Top-Torjäger in der Vergangenheit in unserem Bezirksligateam, wird in Zukunft die Mannschaft trainieren“, erzählte Schmidt. Dieterich hat in den vergangenen Jahren bereits als Coach des SVK-Nachwuchs am Schillerhain fungiert. „Thomas kennt den Verein und das Umfeld sehr gut, freut sich auf diese neue Herausforderung und hat ehrgeizige Ziele“, sagte Schmidt.

Der neue Trainer bekommt zudem einen Co-Trainer, der im Donnersbergkreis ebenfalls bekannt ist. Christian Doell, der zuletzt für die zweite Mannschaft des FV Rockenhausen mitverantwortlich war, wird Dieterich fortan unterstützen. Der 29-Jährige soll als spielender Co-Trainer und Führungsspieler auf dem Platz der Mannschaft ein Gesicht geben, so Schmidt, der betont: „Er kann damit auch weitere Einblicke und Erfahrungen im Trainergeschäft sammeln.“

Der Abteilungsleiter hofft nun, das Ziel, in der Saison 2021/2022 mit einer zweiten Mannschaft den Spielbetrieb nach einjähriger Unterbrechung wieder aufzunehmen, erreichen zu können. Der Abteilungsleiter betonte: „Nachdem die Weichen auf der Trainerposition gestellt sind, arbeiten wir nun an einem zukünftig breit aufgestellten Gesamtkader bei der ersten als auch bei der zweiten Mannschaft. Sollte uns dieses Vorhaben gelingen, wird das Ziel der zweiten Mannschaft in jedem Fall so mutig kommuniziert, dass wir in der C-Klasse um den Aufstieg mitspielen wollen.“