Alljährlich ist beim Rotary Club Kirchheimbolanden Präsidentenwechsel angesagt. Bis Juli 2023 wird Thilo Brückner dem Club vorstehen. Der Geschäftsführer des Fachverbands Electronics, Micro and New Energy Production Technologies beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat von seinem Vorgänger Martin Braun das Zepter überreicht bekommen. Er wolle einige Projekte weiterführen, die der Club schon seit einer Weile begleitet, kündigte der Bolander an – etwa Spendensammlungen für die Menschen in der Ukraine sowie für die vom Hochwasser betroffenen Menschen im Ahrtal. Die Grundschule Kirchheimbolanden werde weiterhin bei der Errichtung des Bewegungsparcours unterstützt. Auch einige neue Projekte sollen in den kommenden zwölf Monaten auf den Werg gebracht werden – Brückner freut sich über Anregungen für zukünftige Projekte, bei denen Unterstützung durch den Rotary-Club benötigt wird.