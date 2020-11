Für Donnerstag, 19. November, ab 18.30 Uhr, lädt die Eisenberger Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb (SPD) zu einer Videokonferenz mit der bildungspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Bettina Brück, ein. Thema ist die Frage, wie es in Anbetracht der nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen mit den Schulen weitergeht.

Eine Anmeldung ist noch bis 12 Uhr am Donnerstag per E-Mail an wahlkreis@jaquelinerauschkolb.de möglich. Die Teilnehmer bekommen dann die Einwahldaten zur Konferenz zugesendet.