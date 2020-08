Für Unmut sorgte der Artikel „Rettungshubschrauber: Imsweiler prescht vor“, der in unserer Lokalausgabe vom Montag erschienen ist. Der Ortsbürgermeister von Imsweiler, Peter Ziepser, sowie einige Ratsmitglieder meldeten sich in den Redaktionen von Kirchheimbolanden und Kusel mit Kritik zu Wort. Ziepser war früher Stationsleiter der Johanniter, die den Rettungshubschrauber betrieben hatten, bevor der ADAC im September vergangenen Jahres übernommen hatte. Er kritisierte, dass in dem Artikel ein Zusammenhang zwischen dem Vergabeverfahren für den Standort des Rettungshubschraubers und seinem Beruf als Notfallsanitäter hergestellt werde. Besonders kritikwürdig ist nach Auffassung der Anrufer, dass im Zusammenhang mit der Stationierung ein acht Jahres altes Facebookbild erwähnt wird, das Ziepser bei seinem damaligen Arbeitgeber, der ADAC-Luftrettung zeigt. Hochgeladen hat er es laut Facebook-Daten am 19. April 2020. „Das könnte so verstanden werden, dass ich mich hier in Siegerpose bringen will“, so Ziepser. Zudem werde er als Pilot bezeichnet. Richtig sei, dass er als Notfallsanitäter eine Zusatzausbildung für die Luftrettung habe. Für unglücklich hält Ziepser auch, dass er mit der Aussage zitiert wird, das Land habe dem ADAC den Auftrag für die Interimsstationierung im vorigen Jahr zugeschustert. Das war bei einer Redaktion-vor-Ort-Veranstaltung am 6. September in Eßweiler gefallen, nachdem der ADAC den Hubschrauber-Betrieb übernommen und das Fluggerät in Eßweiler stationiert hatte. „Ich habe damals auch gesagt, dass ich es für das Wichtigste halte, dass überhaupt ein Hubschrauber in einem der drei Landkreise stationiert wird.“ Dem damaligen Artikel ist auch das zu entnehmen. Unter anderem zitiert ihn die RHEINPFALZ mit den Worten, Ziepser halte sogar eher zwei als nur einen Rettungshubschrauber für die Westpfalz für notwendig. Richtig sei aber auch, so Ziepser: Sowohl als Ortsbürgermeister als auch als Notfallsanitäter beurteile er den Standort Imsweiler nach wie vor als ideal.