Beim Thema Behinderung gibt es viele Fragen. Genau die will ein Kirchheimbolandener Beratungszentrum klären helfen. Und das auf Augenhöhe.

„Eine für alle“ – das ist der Leitgedanke der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), denn genau das ist auch ihr Anspruch: Hier sollen Betroffene Hilfe bekommen, wenn sie Fragen zum Thema Behinderung haben. Dabei ist es egal, ob sie selbst, ein Familienmitglied oder ein Freund davon betroffen sind oder ob sie Einschränkungen erst in der Zukunft fürchten. Und auch, ob die Behinderung physisch, geistig oder seelisch ist. Beraten werde kostenlos und vertraulich, verspricht der Träger, der seit etwas über einem Jahr eine Zweigstelle in Kirchheimbolanden hat.

„Das Angebot funktioniert nach dem Peer-Prinzip“, erklärt Beratungsstellen-Leiterin Sina Eichler. Das heißt, dass Betroffene anderen Betroffenen helfen. Das habe Vorteile, sagt sie. Denn während auch Experten über die Situation der Menschen und ihre Lage Bescheid wüssten, bleibe es immer ein Buchwissen. Die EUTB-Beratungen fänden auf Augenhöhe statt – und mit dem Wissen, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sitzen. Selbst erlebt zu haben, wie schwierig es sein kann, morgens trotz Depression aufzustehen oder zu wissen, wie sich der Umgang mit Trägern anfühlt, versetze die Berater in eine andere Lage. In Kibo übernehmen Christine Schnell und Melanie Puttich diesen Job.

Betroffene sollen selbst entscheiden

Doch das Angebot hat seine Grenzen: Nicht helfen können die Berater bei rechtlichen Fragen. Zwar übernehmen sie im Dschungel der vielen Angebote und Anbieter eine Lotsenfunktion, doch Rechtsberatung und -begleitung oder ein Krisendienst gehören nicht dazu. Dafür gebe es andere Stellen, sagt Eichler. Wichtig sei auch, dass die EUTB-Berater niemals für die Betroffenen entscheiden. Das müssen diese selbst tun. So sollten die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung betont und gefördert werden. „Das ist auch eine Art Empowerment“, sagt Eichler.

Neben Kibo befindet sich die nächstgelegene Beratungsstelle in Bad Dürkheim. Insgesamt gibt es in Rheinland-Pfalz neun der vom Ministerium für Arbeit und Soziales geförderten Niederlassungen. Auch dorthin können sich Betroffene aus dem Donnersbergkreis und darüber hinaus wenden. Neben der räumlichen Nähe gebe es auch noch andere Argumente, sagt Eichler. Beispielsweise die größere Anonymität in einer fremden Stadt. Auch deshalb seien bei der EUTB auch ganz verschiedene Formen des Kontakts möglich, erklärt Eichler: Per Telefon, Mail, Videoschaltung – oder eben ganz klassisch vor Ort.

Hinweis

Termine können per Mail an donnersbergkreis@eutb-rlp.de ausgemacht werden. Daneben gibt es eine offene Sprechstunde, montags von 10 bis 15 Uhr und donnerstags von 11 bis 15 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf www.eutb-rlp.de.