Das Stück „Der Leichenwäscher“ kommt am Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr im Zirkus Pepperoni in Rockenhausen auf die Bühne.

Das Einpersonenstück besteht aus zwei Akten und dreht sich, wie der Titel schon andeutet, um einen Leichenwäscher. Die Figur dieses Heinrich Slezniack wird dabei gespielt von Uwe Naumann. In der Pause soll es einen „kulinarischen Leichenschmaus“ geben, verspricht die Pressemitteilung weiter. Das Stück lief bereits erfolgreich im Juni vergangenen Jahres in Rockenhausen. Einlass ist ab 18.3o Uhr, Karten an der Abendkasse, Infos unter 0172 4618705 oder 06361 9158750.