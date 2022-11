Die Vorbereitungen des Theaterkreises Münchweiler für ihre Aufführungen zu „Zweimal Himmel und zurück“ von Regina Harlander laufen auf Hochtouren. Zum 30-jährigen Bühnenjubiläum wird trotz zweijähriger pandemiebedingter Zwangsunterbrechung bereits das 31. Stück gespielt.

Auf die vier Aufführungen an den ersten beiden Novemberwochenenden bereitet sich der Theaterkreis alljährlich ausgiebig vor. Nachdem im Sommer über die Auswahl des Stückes entschieden wird, können die wöchentlichen Proben ab September beginnen. Dabei wird stets das gesamte Werk geübt – und mancher Akt gelegentlich sogar durchaus auch zweimal.

Dazu gehört auch ein gemeinsames Wochenende „Intensivprobe“ in einer Jugendherberge. „In der letzten Woche vor der Premiere proben wir dann täglich“, erklärt der langjährige Darsteller Harald Prägert. Während der Proben zeigt sich die Laienspielgruppe meist routiniert und arbeitet Hand in Hand. Letzte Feinschliffe an Kostümen und Bühnenbild gilt es noch vorzunehmen – alles in Eigenregie versteht sich.

Nachwuchs gern gesehen

Kaum zu übersehen ist, mit wie viel Herzblut sämtliche Schauspieler und alle Beteiligten vor und hinter der Bühne für eine erfolgreiche Vorstellung zu Werke gehen. Das gilt für Maske (Roswitha Geib und Team), Bühnenbau (Harald Prägert), Bühnengestaltung (Melanie Rohr, Melanie Gerber) und Tontechnik (Manfred Heidrich) sowie Melanie Rohr, die als Souffleuse nicht nur allen Sicherheit gibt, sondern dieses Jahr parallel sogar noch eine kleine Rolle übernimmt – ein absolutes Novum.

So eingespielt, führt die Gruppe mittlerweile ihr 31. Stück im 30. Jahr auf. Einige Urgesteine, wie Margie Heinisch, Werner Hollstein, Peter Schneller und Rolf Wuttke, sind bereits seit der ersten Aufführung 1992 mit Feuereifer dabei. Über Nachwuchs würde sich die harmonische Truppe dennoch freuen. „So langsam gehen uns – zugegeben – die jugendlichen Liebhaber aus“, verrät Gabi Leppla mit einem Schmunzeln. Neue Gesichter können auch erst einmal mit einer kleinen Rolle einsteigen. Denn „das Lampenfieber verschwindet auch nach 30 Jahren nicht ganz“, verspricht Peter Schneller.

Zurück auf die Erde

Dieses Mal präsentiert der Theaterkreis Münchweiler unter der erfahrenen Spielleitung des Ehepaars Margie und Joachim Heinisch eine ganz und gar himmlische Komödie. Alles dreht sich um den tödlich verunglückten Bankräuber Kurt (Werner Hollstein), der sich nach seinem Ableben vor der Himmelspforte wiederfindet. Leider sind Hölle und Fegefeuer trotz der umfangreichen Erweiterung vor einigen Jahren restlos überfüllt und so sieht Erzengel Uriel (Michael Krauß) unterstützt von seinem Engel Alexander (Rolf Wuttke) nur eine Möglichkeit: Der schuldbeladene Kurt soll in Begleitung des Engel-Anwärters Alwis (Harald Prägert) zur Erde zurückkehren.

Hier soll er für einen verunfallten Pfarrer einspringen und künftig fromme Taten vollbringen und so ausgiebig Buße tun. Allerdings sorgen die Pfarrhaushälterin Thea (Gabi Leppla) sowie die neugierige Leiterin des Kirchenchors Rosa (Daniela Braun) und die Bürgermeisterfamilie (Peter Schneller, Silke Borst und Adelina Petri) nicht gerade dafür, dem wohl nur bedingt geläuterten Kurt die Aufgabe zu erleichtern.

Ob der Bankräuber und sein treuer Begleiter es trotz allem noch schaffen, in den Himmel zu kommen – in der pfälzischen Abteilung duftet es dort selbstredend nach Leberknödeln und Sauerkraut –, wird sich am Premierenabend zeigen. Herzhafte Lacher sind laut Programm garantiert.

