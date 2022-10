Klirrende Maßkrüge, fesche Trachten und Schunkelmusik: Ein Prosit der Gemütlichkeit hat man am Samstag auf der Wiese hinter dem Ramser Pfarrheim gefeiert. Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie hatten zur „Ramser Wiesn“ geladen und am Nachmittag und frühen Abend waren dann vor allem Hungrige und Durstige dem Aufruf gefolgt.

Neben leckerem Andechser Bier gab es allerhand zünftige Schmankerl. Darunter beispielsweise auch Fleischkäse oder Weißwürste. Doch selbst Veganer kamen auf ihre Kosten. Für sie gab’s die fleischlose Alternative aufs Vesper-Brett. „Wir wollen einfach alle willkommen heißen, Gemeinschaft leben und feiern“, erklärte Jugendleiter Anton Rikart. Aktuell zähle die Gruppierung rund 25 Mitglieder, gerade steckt sie in der Planung der Inszenierung 2023. „Was dann gespielt wird, wollen wir aber noch nicht verraten“, so Rikart weiter.

Viel lieber wollte er über die Auszeichnung seiner Truppe sprechen. In diesem Jahr hatte die Theatergruppe für ihre Produktion 2021 „Malleus Maleficarum“ den Kolpingjugendpreis eingeheimst. Die Verleihung habe in Würzburg bei der Bundeskonferenz des Sozialbundes stattgefunden und mache „unfassbar stolz“. „Nicht nur die mitreißende und spannende Geschichte, sondern vor allem der Bezug auf aktuelle Themen, wie etwa die Religionsfreiheit, den Umgang mit Fake-News oder die Gleichstellung der Kirche und der Gesellschaft hatte die Jury ihr Urteil fällen lassen.“ Anton Rikart sagt, dass die Theatergruppe auf acht Jahre Erfahrung bauen kann und alles immer in Eigenregie verantworte, zahle sich aus. Alle Texte werden selbst geschrieben, das Bühnenbild und die Kostüme selbst geschaffen. Und weil es an kreativen Ideen nicht mangelt, sei so auch die Ramser Wiesn entstanden. Im letzten Jahr feierte man Premiere. Und weil die so gut ankam, soll das Event fester Bestandteil im örtlichen Veranstaltungskalender werden. Unterstützung gab es diesmal auch von der Kolpingkapelle.