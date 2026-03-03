Das Rockenhausener Theatertrio Comedia Poetica zeigt die überarbeitete Version seines Stücks „Gut, dass wir vernünftig sind...“ am 7. März im Blauen Haus.

Nicola Fink, Elli Franz und Willi Schellen haben sich 2022 bei einem Workshop des Zirkus Pepperoni getroffen. Im Zirkushaus in Rockenhausen fand denn auch 2024 die Premiere ihres selbst verfassten Stücks statt, das vom Zusammentreffen zweier Frauen handelt, die laut Nicola Fink „eigentlich kaum unterschiedlicher sein könnten“. Es gehe um „Missverständnisse, Liebe, Empörung, Trauer, Wahnsinn“, hat sie in einem früheren Gespräch die Themen der Produktion erläutert. Die Balance ist dem Trio dabei wichtig. Entstanden sei „ein ernsthaft-humorvoller Abend, der sowohl die Lachmuskeln, als auch den Kloß im Hals aktiviert“. Viele Texte und Szenen basieren dabei auf langer Lebenserfahrung „und sind natürlich bewusst überspitzt dargestellt“.

Da trifft dann also „Frau Elvira Hägele“, die Strukturierte, die eine ganze Menge von Sauberkeit, Treue und Fürsorge hält, auf „Frau Alma Himmelschrei“, die sich „endlich“ aus der Enge ihrer Ehe befreit hat und aus „kosmischen Ideenwelten“ schöpft. Die Protagonistinnen verbindet nichts, „außer ihr Frausein, der gemeinsame Wohnort in einem Mietshaus und die Sterblichkeit“. Stilistisch vereint der Abend verschiedene Spielformen und Ausdrucksmöglichkeiten: Elemente des absurden Theaters, Puppenspiel, skurrile Musikauftritte, Kabarett, Bewegungstheater und auch Clownstheater.

Die Aufführung ist bewusst kurz vor dem Frauentag angesetzt: „Gut, dass wir vernünftig sind... – 2.0 & frisch gebügelt“ wird aufgeführt am kommenden Samstag, 7. März, ab 20 Uhr im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Kartenvorbestellung ist erwünscht unter der E-Mail-Adresse reservierung@blaues-haus-ev.de.